Droga e movida: a Catania il pusher abitudinario

CATANIA – Tenendo d’occhio la zona della movida di Catania, tra via Auteri e piazza Currò, i carabinieri hanno notato un giovane pusher straniero che incontrava sempre i clienti davanti a un negozio. A qualsiasi ora del giorno della notte fingendosi un frequentatore della vita mondana si fermava all’ingresso dell’attività, vendeva la droga e poi spariva tra la folla nelle vicine viuzze. In tarda serata quindi i militari si sono mimetizzati tra la calca, anche perché in una precedente occasione lo spacciatore, sempre estremamente guardingo, solo per aver visto da lontano una macchina delle forze dell’ordine era subito scappato.

Il 25enne è stato osservato mentre abbassava la sella di uno scooter parcheggiato davanti al solito negozio, per poi incamminarsi verso via Auteri, probabilmente per iniziare le “consegne”. A quel punto, vista l’occasione propizia, i militari, dopo aver fatto il giro dell’isolato hanno fatto scattare il blitz, bloccandolo. Il ragazzo aveva addosso diversi involucri argentati contenenti una decina di grammi tra marijuana e hashish. Tuttavia il grosso della fornitura i carabinieri lo hanno trovato nel sottosella dello scooter, ovviamente chiuso a chiave dal pusher, dove erano conservate in un marsupio altre 50 dosi di marijuana e 20 dosi di hashish. Il 25enne è stato quindi arrestato.