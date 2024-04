Tutto in una notte: presi i ladri catanesi stacanovisti

MESSINA – Tre catanesi, due uomini e una donna, sono finiti ai domiciliari con braccialetto elettronico perché ritenuti responsabili di diversi furti nel Messinese. Avrebbero preso di mira una scuola primaria a Falcone, un’ex scuola media (ora sede di un gruppo scout) a Oliveri e un rimessaggio barche e attrezzature sportive per windsurf. Tutto nella notte tra il 4 e il 5 ottobre 2023.

Decisivi i sistemi di videosorveglianza, che hanno permesso ai carabinieri di risalire all’identità dei tre e di localizzare un appartamento a Tonnarella di Furnari utilizzato come base d’appoggio. Lì i militari hanno trovato una consistente parte di refurtiva, poi restituita ai legittimi proprietari. I tre ladri secondo i carabinieri hanno dapprima raggiunto la sede di una scuola a Falcone e, dopo aver scavalcato il cancello d’ingresso, approfittando dell’apertura di una finestra lasciata inavvertitamente aperta si sono introdotti all’interno, portando via sei notebook per utilizzo didattico. Nella stessa notte hanno raggiunto la sede di un ex scuola media a Oliveri e, dopo aver forzato la porta d’ingresso, si sono impossessati di una cassetta con attrezzi da lavoro. Sempre ad Oliveri i tre indagati hanno infine raggiunto un rimessaggio di barche e dopo aver forzato i lucchetti del deposito hanno preso attrezzature, strumenti e motori fuoribordo, per un ragguardevole valore economico.