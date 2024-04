Trump e la pornostar: via al processo

Giornata storica a New York: Donald Trump si è presentato in tribunale, la prima volta per un ex presidente, per rispondere dell’accusa di aver pagato in nero la pornostar Stormy Daniels. Il giudice ha respinto la richiesta di ricusazione dei legali del tycoon, prima di entrare in aula, ha rivendicato di essere accompagnato ‘dall’amore di 200 milioni di americani’ e di voler ‘lottare per la libertà’ di tutti i 325 milioni di suoi connazionali. ‘Il mio processo è un attacco all’America’, ha detto. Le udienze andranno avanti per due mesi, la sentenza è attesa prima del voto per la Casa Bianca.