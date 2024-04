Troppa attesa: si alza dalla barella e picchia gli infermieri

AUGUSTA (SIRACUSA) – Aggressione stamane al pronto soccorso dell’ospedale Muscatello di Augusta a un infermiere e un ausiliario. un uomo arrivato con un’ambulanza del 118 per accertamenti si sarebbe alzato dalla barella ed entrato nell’ambulatorio avrebbe preso a pugni i due. Sarebbe andato in escandescenza perché stava aspettando troppo. La Cisl Fp Ragusa Siracusa sta avviando una richiesta di confronto con il commissario straordinario dell’Asp di Siracusa: “Il pronto soccorso megarese pare tra l’altro non avere neppure il supporto della vigilanza armata, presente negli altri ospedali della provincia”.