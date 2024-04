Tir ribaltato: riaperta la A19

E’ stata riaperta nel pomeriggio in entrambe le direzioni la A19 dopo le operazioni necessarie a seguito dell’incidente verificatosi stamane, quando un camion si è ribaltato. L’autostrada Palermo-Catania è stata infatti chiusa al km 119,400 in entrambe le direzioni, nella zona di Enna. L’incidente è avvenuto nell’area di un cantiere. Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione della viabilità. Il mezzo pesante incidentato è stato rimosso e l’area è stata messa in sicurezza.