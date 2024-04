PALERMO – Ladri in azione all’ospedale Policlinico di Palermo. Il colpo questa volta è stato messo a segno all’istituto di medicina legale nel cuore della notte. Qualcuno è riuscito a forzare la porta d’ingresso e ha passato al setaccio le stanze, trovate a soqquadro. I ladri sono riusciti a fuggire con due bilance di precisione, utilizzate dai medici durante le delicate fasi della autopsie. Dall’ospedale è stato lanciato per l’ennesima volta l’allarme e sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno accertato il furto e avviato le indagini per risalire ai responsabili.

Ladri sono entrati nella notte anche nella Facoltà di Giurisprudenza a Palermo in via Maqueda. Dopo avere messo a soqquadro le stanze hanno portato via diversi computer. Le indagini sono condotte dai carabinieri che hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza per cercare di risalire agli autori del colpo.