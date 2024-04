Sì al progetto: ecco come cambierà San Berillo

CATANIA – La giunta comunale di Catania su proposta dell’assessore ai Lavori pubblici Sergio Parisi ha deliberato il progetto definitivo per la rigenerazione urbana di un’area di 10 mila mq che riguarda piazza Turi Ferro (ex Santo Spirito) e via Di Prima con l’annessa pista ciclabile, nel quartiere di San Berillo. La zona interessata, per alcuni tratti degradata e con scarsa regolamentazione degli spazi pedonali e di sosta delle auto, “verrà ridefinita secondo le nuove impostazioni della mobilità sostenibile per riqualificare aree pubbliche di un tessuto urbano particolarmente significativo per la città”, dice il Comune.

Il progetto prevede la graduale pedonalizzazione con sistemazione dell’intero percorso della pista ciclabile già esistente; la riorganizzazione della mobilità; la piantumazione di nuovi alberi e la creazione di aree verdi; una nuova illuminazione e spazi per la socialità. Lo stanziamento, originariamente stabilito dal Pnrr e garantito ora da altre linee di finanziamento comunitario, è di 2,5 milioni di euro. Secondo le previsioni si potrà procedere all’apertura del cantiere alla fine della prossima estate.