CATANIA – Nel corso di controlli nelle zone del parco Vulcania, del parco Falcone, di Piazza Lincoln, di via Vincenzo Giuffrida, di via del Rotolo e di piazza Mancini Battaglia, la polizia di Catania ha fermato 248 persone: 94 le multe per violazioni delle norme sulla circolazione stradale, per un ammontare complessivo di 30.000 euro.