Scompare a Caltagirone: lo trovano in zona impervia, ma subito dopo muore

CALTAGIRONE (CATANIA) – E’ morto poco dopo il ritrovamento il 76enne disperso dalla notte scorsa nelle campagne di Caltagirone. La ricerca si è protratta per tutta la mattina, dopo la segnalazione da parte dei familiari. Sono stati utilizzati anche i cani e un elicottero dei vigili del fuoco di Catania. L’anziano è stato individuato in una zona impervia e difficilmente accessibile proprio dell’equipaggio del velivolo, in contrada Valle delle Ferle. E’ stato caricato col verricello e trasportato con lo stesso elicottero all’ospedale di Caltagirone, dove però è stato constatato il decesso.