Arriva bolla africana, Catania tra le più calde

Nei prossimi giorni arriva su tutta l’Italia l’anticiclone nordafricano: tra il prossimo weekend e lunedì si potranno raggiungere se non superare punte di 26-28 gradi. Dopo l’ultima perturbazione al Centronord, si chiude, almeno per ora, la lunga fase piovosa che ha interessato soprattutto le regioni settentrionali (mentre il Sud ricordiamo rimane ancora in larga parte in deficit idrico, grave sulla Sicilia), come confermano gli esperti di 3bmeteo.com. Le temperature si porteranno quindi su valori tardo-primaverili, se non proprio estivi in alcuni casi. Sull’Italia, così come su gran parte dell’Europa centro-occidentale, verranno infatti pompate masse d’aria eccezionalmente calda per il periodo direttamente dal Nord Africa.

Domenica sarà la giornata più calda quando si potranno raggiungere massime di 23/26 gradi sulla Pianura padana, 24/27 gradi sulle regioni centrali, 26/28 gradi al Sud con picchi superiori non esclusi in Sardegna. Tra le città più calde Firenze (a fronte di una media di circa 18°), Foggia e Matera con picchi di 27/28°, Catanzaro, Cosenza e Oristano con 26/27°, Catania con 25°. Ma il clima sarà piuttosto caldo anche altrove, con punte di 23/25° a Roma (a fronte di una media di circa 18°), 24/25° a Bologna, Verona e Milano (a fronte di una media di circa 17°).