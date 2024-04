Playoff Lega Pro, nuove date

Slittamento confermato. Il consiglio straordinario della Lega Pro ha rimodulato il programma dei playoff di Serie C. Cambia la data d’inizio (7 maggio e non 4 maggio), ma non quella di chiusura (finale di ritorno confermata il 9 giugno). Posticipato anche il debutto del Catania, che entrerà in scena nel primo turno della fase nazionale, al via martedì 14 maggio invece di sabato 11 maggio.

L’incognita è legata al ricorso presentato dal Taranto al Collegio di Garanzia del Coni avverso la penalizzazione di 4 punti inflitta per irregolarità amministrative e la cui discussione è prevista per le 14.30 di venerdì 3 maggio. Se ai tarantini venissero restituiti due o tre punti, la squadra di Capuano supererebbe in classifica il Benevento (con il quale è in svantaggio negli scontri diretti) chiudendo al terzo posto; qualora i punti restituiti fossero quattro, i rossoblu sarebbero addirittura secondi agganciando l’Avellino a quota 69 e superandolo grazie al vantaggio negli scontri diretti. In ogni caso, ci sarà da attendere. Di seguito, il nuovo programma completo.

FASE PLAYOFF DEL GIRONE

1° Turno – Gara unica MARTEDÌ 7 MAGGIO 2024

2° Turno – Gara unica SABATO 11 MAGGIO 2024

FASE PLAYOFF NAZIONALE

1° Turno – Gara di Andata MARTEDÌ 14 MAGGIO 2024

1° Turno – Gara di Ritorno SABATO 18 MAGGIO 2024

2° Turno – Gara di Andata MARTEDÌ 21 MAGGIO 2024

2° Turno – Gara di Ritorno SABATO 25 MAGGIO 2024

FINAL FOUR

Semifinali – Gara di Andata MARTEDÌ 28 MAGGIO 2024

Semifinali – Gara di Ritorno DOMENICA 2 GIUGNO 2024

Finale – Gara di Andata MERCOLEDÌ 5 GIUGNO 2024

Finale – Gara di Ritorno DOMENICA 9 GIUGNO 2024