Ferrari sulle strisce: multato a Catania

CATANIA – Fioccano le multe a Catania. La più eclatante per un automobilista che aveva parcheggiato la sua Ferrari sulle strisce pedonali in piazza Tricolore. La polizia ha anche pizzicato un posteggiatore di 77 anni che nella stessa piazza presidiava gli stalli pubblici. Essendo già stato destinatario di Dacur, che comporta il divieto di avvicinamento all’area urbana in cui era stato precedentemente beccato, è stato indagato. Identica sorte per un parcheggiatore di 58 anni sorpreso in via Vagliasindi.

In via Torino un ragazzo è stato trovato in possesso di marijuana e di 250 euro: poiché disoccupato non è riuscito a fornire alcuna spiegazione circa la provenienza del denaro ed è stato denunciato per spaccio. In un noto ristorante di piazza Mancini Battaglia la polizia ha contestato l’assenza degli attestati di formazione del personale. Il titolare inoltre è stato indagato per alcune violazioni accertate in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro.