Pistola e pitbull: autista catanese perde la testa

CATANIA – Un autista dell’Azienda municipale trasporti e sosta di Catania è stato arrestato dalla polizia la notte scorsa dopo che aveva minacciato con un’arma, poi rivelatasi una di quelle utilizzate per il soft air, i colleghi presenti nel deposito della zona industriale, bloccando con la propria auto l’uscita dei mezzi pubblici. In evidente stato di alterazione ha anche rubato il telefono cellulare a un collega e ha minacciato gli agenti delle volanti intervenuti tenendoli a distanza con il suo cane, un pitbull. Dopo una lunga trattativa è stato bloccato e arrestato per resistenza aggravata, oltraggio e lesioni a pubblico ufficiale e denunciato anche per interruzione di pubblico servizio. Uno degli agenti è rimasto ferito. Indagini sono in corso per accertare il movente del gesto.