Passeggino imbottito di cocaina e munizioni

MESSINA – La guardia di finanza di Messina ha sequestrato mezzo chilo di cocaina e 200 munizioni di vario calibro, arrestando il corriere calabrese che ha effettuato il trasporto. Il corriere è stato fermato a bordo di un’auto dai militari per un controllo in un quartiere periferico della città. Il cane antidroga Haidy ha da subito rivolto la sua attenzione a un passeggino per bambini riposto nel portabagagli. All’interno, infatti, erano stati nascosti un panetto da mezzo chilo di cocaina e le 200 munizioni. Il corriere è stato portato nel carcere di Gazzi. La droga sequestrata, venduta al dettaglio, avrebbe fruttato introiti per oltre 200.000 euro.