CATANIA – La polizia di Catania ha arrestato per droga un 39enne. Durante un controllo su strada, lo hanno fermato a bordo di uno scooter e hanno scoperto che aveva nascoste nella biancheria intima 10 dosi di cocaina e 275 euro. In casa del 39enne gli agenti hanno trovato altri 120 grammi di droga, in parte suddivisa in dosi e in parte ancora da frazionare, oltre a 1.000 euro, oltre a materiale per il confezionamento e la pesatura.