PALERMO – Un paziente di 32 anni, ricoverato nel reparto di Chirurgia plastica del Policlinico di Palermo, ha aggredito e picchiato un medico di turno provocandogli una ferita guaribile in 15 giorni. Il paziente, ricoverato dopo un incidente stradale, ha più volte aggredito i medici, non solo verbalmente, ma anche la moglie, e per tre volte sono stati chiamati gli agenti della polizia. Dimesso dopo un primo ricovero, ieri il paziente si è ripresentato in ospedale.