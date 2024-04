CATANIA – Un uomo italiano di 51 anni è stato arrestato dagli agenti della polizia ferroviaria di Catania. Gli agenti, insospettiti dai continui sguardi loro rivolti da un uomo intento ad acquistare dei biglietti ferroviari da un’emettitrice automatica della stazione, lo hanno sottoposto ad un controllo dal quale è emerso che questi era ricercato dal maggio 2022 a seguito di emissione di un ordine di esecuzione per la carcerazione da parte della Procura della Repubblica presso il tribunale ordinario di Prato. L’uomo, che è stato tratto in arresto ed associato presso la casa circondariale Piazza Lanza di Catania, dovrà scontare 3 anni e 4 mesi di reclusione inflitti per una rapina commessa a Prato oltre 13 anni fa.