Nave contro banchina: 40 feriti

NAPOLI – Una nave veloce proveniente da Capri ha urtato la banchina durante le fasi di ormeggio nel porto di Napoli, al molo Beverello. L’urto ha provocato una quarantina di feriti, per fortuna non gravi. A occuparsi delle indagini è l’unità investigativa della guardia costiera che, successivamente, presenterà i risultati raccolti al dipartimento per la sicurezza della navigazione e alla Procura di Napoli. L’obiettivo primario è verificare quali siano state le cause che hanno portato all’incidente: cioè se l’impatto sia stato determinato da una avaria meccanica, da un errore umano o da una variazione improvvisa delle condizioni meteomarine (folata di vento o onda anomala). Va ricordato che la nave veloce era ormai in procinto di attraccare quando qualcosa l’ha fatta impattare contro la terraferma.