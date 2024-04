CATANIA – Il Codacons ha dato il via a Catania all’iniziativa denominata “Codacons Passengers Complaint” con l’istituzione dello sportello “SOS Utenti Trasporto Aereo” – che ha sede in via Musumeci 171, tel. 095441010 – dedicata ai cittadini alle prese con problemi relativi alle compagnie aeree. “Un nuovo servizio offerto dal Codacons – afferma l’associazione – che si propone di far ottenere ai viaggiatori rimborsi e indennizzi da parte di tutti i vettori aerei per danni legati a ritardi dei voli, cancellazioni, perdita dei bagagli e disservizi di varia natura. L’iniziativa, coordinata dagli avvocati Domenico Fabiano, Maria Antonietta Finocchiaro e Lorena Natascia Grasso, nasce “a tutela di tutti i passeggeri di ogni compagnia per qualsiasi disservizio e si propone di offrire un aiuto concreto ai viaggiatori in un momento in cui il turismo sta finalmente ripartendo e i siciliani tornano a viaggiare sia nel nostro Paese sia all’estero”.