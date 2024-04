I carabinieri forestali di Palermo – distaccamento di Trapani, hanno denunciato due 60enni per aver realizzato e gestito una discarica abusiva di rifiuti speciali pericolosi in un terreno di loro proprietà.

In particolare, nel terreno, sito nella contrada Paolini di Marsala, di circa 2.000 metri quadrati, sarebbero stati rinvenuti oltre 20 automezzi fuori uso in evidente stato di

abbandono, 5 cabine di autocarro e altrettanti cassoni, una barca in vetroresina con relativo carrello trasportatore, 60 pneumatici fuori uso, una betoniera, alcuni metri cubi di lastre di eternit, svariate apparecchiature RAEE, teloni, contenitori idrici in plastica, nonché un’ingente quantità di parti di motore e di carrozzeria.

Sono in corso ulteriori accertamenti sui rifiuti rinvenuti finalizzati ad accertarne la proprietà dei mezzi e le eventuali responsabilità connesse alla mancata rottamazione presso gli appositi centri autorizzati.