Malamovida: tre locali irregolari

PALERMO – A Palermo posti di controllo di polizia, carabinieri, guardia di finanza e Asp, dislocati nelle vie Turati, Isidoro La Lumia e nelle vie Argenteria, Coltellieri, Pannieri, Frangiai e vicolo Mezzani. Dal punto di vista del contrasto agli illeciti legati alla malamovida sono stati sottoposti a controllo 5 locali della zona, al fine di verificarne il possesso dei requisiti di legge, su 3 dei quali sono state riscontrate irregolarità.

In un locale ubicato in zona sono state contestate occupazione illecita di suolo pubblico, carenze igenico-sanitarie e mancanza di scia per la somministrazione su suolo pubblico con sanzione amministrativa pari a 4000 euro. In altro esercizio commerciale è stata contestata l’occupazione illecita di suolo pubblico e sono state riscontrate carenze strutturali e errata compilazione della procedura di autocontrollo haccp con sanzioni per 3000 euro.

Entrambi i titolari sono stati denunciati per occupazione di suolo pubblico. In un altro esercizio commerciale, in zona Vucciria è stata comminata una sanzione amministrativa di 2000 euro. Inoltre, un uomo è stato sanzionato poiché sorpreso a svolgere l’attività illecita di parcheggiatore abusivo.