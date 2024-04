Controlli a tappeto sulle strade della movida catanese

CATANIA – Controlli interforze nella zona della movida per tutelare clienti dei locali, residenti e titolari delle numerose attività commerciali invase da parecchi frequentatori soprattutto nel fine settimana. Nell’area di piazza Vincenzo Bellini e zone limitrofe presenti poliziotti, finanzieri e pattuglie della polizia locale, con il supporto operativo della scientifica, mentre in piazza Federico di Svevia e nelle zone circostanti hanno operato carabinieri e polizia locale. In piazza Bellini identificate 66 persone di cui 9 con precedenti penali, controllati 27 veicoli e contestate 7 infrazioni al codice della strada, tutte per sosta selvaggia e mancato uso del casco alla guida di motociclo.

Individuate e sanzionate quattro persone intente ad esercitare abusivamente l’attività di parcheggiatori abusivi, in diversi punti della città. Un 31enne, di origini gelesi, è stato individuato e sanzionato in piazza Manganelli; nella stessa piazza è stato inoltre fermato un 21enne pregiudicato catanese. In largo Paisiello è stato invece sanzionato un 52enne pregiudicato che è risultato anche sottoposto al Dacur che gli inibiva la frequentazione della zona. Per questo motivo è stato anche denunciato per l’inosservanza del provvedimento. Un altro parcheggiatore abusivo, un pregiudicato 66enne di origini nissene, è stato sanzionato in via Plebiscito. L’uomo è risultato anche lui essere sottoposto al Dacur, con il quale gli era stata inibita la frequentazione della via in cui esercitava illecitamente l’attività. Anche per lui è scattata una denuncia.

Nell’area tra il quartiere San Cristoforo, Castello Ursino, piazza Federico di Svevia, via Vittorio Emanuele attenzione delle forze dell’ordine rivolta al contrasto dello smercio di droga tra i giovani. Sono state controllate 23 persone, tra fruitori della movida/utenti della strada e 14 veicoli e sono state contestate, inoltre, 12 infrazioni al codice della strada, comminando sanzioni per un importo complessivo di 600 euro soprattutto per divieto di sosta e sosta sulle strisce pedonali, nei confronti di automobilisti che avevano parcheggiato irregolarmente la propria auto davanti al Castello Ursino. I carabinieri hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti un catanese incensurato di poco più di 20 anni. Quest’ultimo, fermato durante un posto di controllo in piazza Federico di Svevia a bordo di un Suv di grossa cilindrata, al termine di una perquisizione, è stato trovato in possesso di oltre 110 grammi di marijuana e circa 30 grammi di hashish, recuperati nel veicolo e sulla sua persona, tutto posto sotto sequestro. Il giovane è stato posto agli arresti domiciliari.