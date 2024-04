Ennesima stangata sui parcheggiatori abusivi

CATANIA – A Catania sanzionati tre soggetti in piazza Manganelli, tutti cittadini catanesi pregiudicati, colti nell’esercizio dell’attività abusiva di parcheggiatore. Altri tre, un cittadino marocchino e due rumeni, tutti pregiudicati, sono stati invece sorpresi in piazza Turi Ferro. Nel corso della mattina di ieri, altri quattro parcheggiatori sono stati sanzionati dagli agenti delle volanti. In particolare un cittadino catanese sorpreso ad esercitare l’abusiva attività in via Evangelista Torricelli, un cittadino senegalese, pregiudicato, sanzionato sempre in piazza Turi Ferro, altri due parcheggiatori abusivi catanesi, pregiudicati, colti in flagranza nell’esercizio abusivo dell’attività in via Carlo Felice Gambino ed in piazza Europa.