Derubano la nonna e danno fuoco alla casa

CALTANISSETTA – La polizia ha eseguito due misure cautelari per incendio e furto aggravato in abitazione ai danni di un’anziana signora. I due indagati, uno finito ai domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico e l’altro sottoposto all’obbligo di firma, sarebbero i responsabili dei fatti avvenuti lo scorso ottobre quando gli agenti, assieme ai vigli del fuoco sono intervenuti in un appartamento di una strada del centro cittadino a seguito della segnalazione di un incendio.

Le indagini, sin da subito, hanno evidenziato la natura dolosa dell’atto incendiario, sviluppatosi in un’area centrale ad alta densità abitativa e che non ha provocato danni più gravi soltanto grazie al tempestivo intervento dei soccorsi. Gli investigatori sono risaliti ai due dopo accurate indagini. Uno dei due è stato dichiarato non punibile per furto aggravato in abitazione di una significativa somma di denaro, considerato che l’anziana donna, vittima dell’atto delittuoso, è la nonna dell’indagato.