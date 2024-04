Le dichiarazioni dell’allenatore del Catania, Michele Zeoli, alla vigilia della partita esterna con la Virtus Francavilla, in programma domenica alle 18.30 (su Telecolor dalle 18 tre ore live con Diretta Stadio: collegamenti dallo stadio, analisi, le interviste post partita in anteprima e i vostri commenti via WhatsApp al numero 3427712855).

ENTUSIASMO COPPA ITALIA. “La vittoria in Coppa Italia ha lasciato tanto entusiasmo e consapevolezza di poter battere chiunque. Ho ringraziato tutta la squadra, anche quei giocatori che non hanno dato il loro contributo, come Curado, che mi sta dando un grande aiuto nello spogliatoio. Abbiamo raggiunto un obiettivo, sono soddisfatto anche dell’atteggiamento, ho visto grande positività dagli abbracci fra tutti i giocatori”.

LA GARA CON LA VIRTUS FRANCAVILLA. “Mi aspetto una partita sulla falsariga di quella di Torre del Greco. La Virtus Francavilla nelle ultime sei partite in casa non ha subito gol e ha fatto 12 punti. Hanno giocatori interessanti, l’intensità in casa è la loro arma migliore. Questa è una partita che ci deve dare delle certezze. A differenza delle gare di Coppa Italia, dove i giocatori entrano in campo, diciamo spensierati, adesso a questo punto del campionato i punti pesano, le partite sono sempre meno. L’approccio dovrà essere diverso”.

FORMAZIONE. “Dobbiamo recuperare energie nervose. La formazione la sceglierò domenica mattina. In porta ho l’unica certezza, Albertoni, visto che Furlan è squalificato. Sarà importante l’onestà dei giocatori sulle loro condizioni, senza guardare minutaggio e presenza. L’atteggiamento da tenere è quello di Marsura in Coppa contro il Padova, ha avuto 10 minuti e se li è sparati a mille. Recuperi? Sturaro vorrebbe dare il suo contributo, ma il suo rientro è posticipato alla partita col Messina. Tutti a livello fisico hanno grossi margini di miglioramento. A livello mentale con molti giocatori, come Celli, Cianci, Marsura e Costantino, è stato fondamentale farli sentire importanti”.