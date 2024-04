“Dobbiamo essere pronti a tutto”

Conferenza stampa dell’allenatore del Catania, Michele Zeoli, alla vigilia della partita con il Benevento, in programma sabato alle 18.30 (su Telecolor dalle 18 tre ore live con Diretta Stadio: collegamenti dal Massimino, analisi, le interviste post partita in anteprima e i vostri commenti via WhatsApp al numero 3427712855).

SFIDA DECISIVA. “Il ritiro ci ha permesso di preparare questa partita nel modo giusto. Nell’arco dei 90 minuti ci saranno tante situazioni emotive da gestire. La squadra non deve pensare agli altri campi, siamo ancora padroni del nostro destino. Il singolo o il modulo non saranno determinanti, conterà il temperamento. Bisogna essere pronti ad affrontare mentalmente qualsiasi cosa possa accadere. Certe situazioni vanno prese di petto: ci siamo messi noi in questa situazione, se ci sarà da soffrire dovremo farlo. Gli alti e bassi stagionali fanno capire tante cose e il fatto che la squadra sia riuscita a dare una risposta nelle partite secche non è da considerare un complimento. Dobbiamo restare dentro la partita più a lungo possibile, in ogni caso. Non va ripetuto quanto accaduto contro il Sorrento, in una gara nella quale ci siamo consegnati agli eventi avversi senza reagire”.

RIENTRI. “Sono disponibili Rapisarda, Sturaro e Tello. Ciccio è un po’ debilitato a causa del recente episodio allergico, ma può dare il proprio contributo dentro e fuori dal campo. Stesso discorso per Sturaro e Tello, che provengono da un periodo di lavoro a parte e hanno un minutaggio limitato”.

TIFOSI. “Non ho mai voluto fare appelli. Credo che quando si è in difetto si debba solo stare a testa bassa e lavorare. Il sostegno dei tifosi è uno dei pochi aspetti positivi della stagione”.