Coppa Italia, il Catania ci prova

Sono 22 i convocati dal tecnico del Catania, Michele Zeoli, per la finale di ritorno della Coppa Italia di Serie C contro il Padova, in programma martedì al Massimino alle 20.30 (su Telecolor dalle 20 tre ore live con Diretta Stadio: collegamenti dal Massimino, analisi, le interviste post partita in anteprima e i vostri commenti via WhatsApp al numero 3427712855).

Davanti agli occhi del presidente Pelligra e in uno stadio senza spettatori, eccezion fatta per i 1500 under 14 del settore giovanile rossazzurro e delle scuole calcio affiliate autorizzati a prendere posto sugli spalti, il Catania cercherà ribaltare la sconfitta per 2-1 rimediata nella gara d’andata all’Euganeo, segnata dagli incidenti durante l’intervallo costati la squalifica del campo.

Zeoli ritrova Marsura, uscito in barella a Torre del Greco e assente contro il Giugliano, ma dovrà fare a meno di Welbeck, squalificato, Sturaro e Tello. Tre assenze a centrocampo che propizieranno novità sia in termini di uomini sia di modulo.

Per aggiudicarsi il trofeo, il Catania ha bisogno di una vittoria con due gol di scarto. In caso di successo con una rete di scarto al 90′ sono previsti supplementari ed eventuali rigori.

Questa la lista completa dei convocati: 2 Curado, 3 Haveri, 5 Rapisarda, 6 Ndoj, 9 Costantino, 10 Di Carmine, 13 Bouah, 14 Kontek, 16 Quaini, 19 Peralta, 22 Furlan, 27 Castellini, 28 Celli, 30 Cicerelli, 31 Chiarella, 32 Chiricò, 33 Zammarini, 35 Donato, 46 Monaco, 77 Marsura, 90 Cianci, 95 Albertoni.