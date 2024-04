A Pisa tutto storto: il Palermo perde 4-3

Il Palermo perde una partita pazza: a Pisa finisce 4-3, con i rosanero in vantaggio 2-0 alla fine del primo tempo. I rosanero avanti di due gol con Brunori e Lund si fanno rimontare, restano in dieci per l’espulsione di Gomes, poi tornano in vantaggio ancora con Brunori, ma negli ultimi minuti crollano subendo prima il gol del pari e poi quello del ko per effetto della doppietta di Matteo Tramoni.

Corini schiera Pigliacelli in porta; Diakitè, Nedelcearu, Ceccaroni e Lund in difesa; Coulibaly, Gomes e Segre a centrocampo; Di Mariano, Brunori e Di Francesco in attacco. I primi venti minuti il Pisa sembra più in palla, controlla il gioco e trova con facilità la circolazione della palla. In avvio Brunori rischia addirittura l’autorete, centrando il palo, per anticipare il suo portiere su un calcio d’angolo in favore del Pisa.

A svegliare il Palermo è un gol di Di Francesco al 24′ all’incrocio dei pali su un lungo lancio di Gomes, il var annulla per fuorigioco, ma i rosanero capiscono che possono dire la propria. Il vantaggio arriva al 32′ con un calcio di punizione dal limite dell’are all’incrocio dei pali di Brunori che poi serve l’assist per Lund, al 42′, bravo a dettare il passaggio con l’inserimento in area e a calciare di sinistro sul primo palo per il 2-0.

Al rientro dagli spogliatoi il Palermo sembra in bambola e il Pisa capisce che ne può approfittare. Al 14′ accorcia le distanze la squadra di casa con D’Alessandro, tutto solo in area lasciato libero da Di Mariano e senza particolare pressione da Vasic, che prende la mira e mette la palla alle spalle di Pigliacelli. Servono altri 4′ al Pisa per pareggiare con Bonfanti libero di colpire in area. I rosanero non si scuotono e al 19′ restano anche in dieci per l’espulsione di Gomes per somma di ammonizioni.

Alla mezz’ora l’occasione che risveglia il Palermo: Vasic subisce fallo in area, dal dischetto al 31′ va Brunori che spiazza Loria. Tutto sembra mettersi bene per i rosanero, ma prima al 39′ il Pisa pareggia con Matteo Tramoni tutto solo al limite dell’area sugli sviluppi di un angolo, poi lo stesso Tramoni al 46′ raccoglie una respinta corta della difesa, firma la doppietta e regala la vittoria al Pisa.

PISA-PALERMO 4-3

PISA (3-5-1-1): Loria 6; Calabresi 6 (33′ st M. Tramoni 9), Caracciolo 6, Canestrelli 6.5; D’Alessandro 6.5 (33′ st L.Tramoni 6), Marin 6.5, Esteves 7.5, Valoti 6, Barbieri 5.5 (1′ st Beruatto 6.5 ); Moreo 6 (33′ st Torregrossa 6); Bonfanti 7 (44′ st Veloso sv). In panchina: Nicolas, Leverbe, Touré, Beruatto, Masucci, Arena, De Vitis, Piccinini. Allenatore: Aquilani 7.

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli 6; Diakité 5.5, Nedelcearu 5.5, Ceccaroni 5.5, Lund 6.5; Coulibaly 6 (20′ pt Vasic 7), Segre 5.5, Gomes 5, Di Mariano 5 (37′ st Graves sv), Brunori 7.5 (37′ st Soleri 6), Di Francesco 6.5 (28′ st Aurelio 6). In panchina: Desplanches, Jensen, Lucioni, Stulac, Mancuso, Insigne, Henderson, Traore. Allenatore: Corini 5.

ARBITRO: Fourneau 6.

RETI: 32′ pt Brunori, 42′ pt Lund; 14′ st D’Alessandro, 18′ st Bonfanti, 31′ st Brunori su rigore, 39′ e 45′ M. Tramoni.

NOTE: spettatori 8.141. Al 19° st espulso Gomes per doppia ammonizione. Ammoniti: Gomes, Coulibaly, Barbieri, Calabresi, Caracciolo. Angoli: 9-1. Recupero: pt 4′; st 7′.