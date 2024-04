“Con Amazon a Catania troppi turni notturni”

CATANIA – “Bisogna trovare una soluzione all’eccessivo numero di turni notturni richiesti da Amazon ai dipendenti di Catania”. La Filt-Cgil e il Nidil Cgil hanno indetto per lunedì prossimo un’assemblea dei dipendenti dalle 2 alle 6 del mattino, ovvero in piena notte. I sindacati spiegando che “è necessaria per concordare insieme le iniziative da adottare, anche per ottenere la stabilizzazione dei lavoratori in regime di somministrazione”. Secondo la Cgil “la quantità dei turni notturni non è in linea con quanto stabilito dal contratto di settore e dalle norme sulla sicurezza dei lavoratori”.