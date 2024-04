A San Berillo la droga viaggiava in bici

CATANIA – Ancora droga a San Berillo. La polizia ha nuovamente messo a soqquadro il quartiere catanese, concentrandosi sugli spacciatori. Considerato che spesso si muovono con le biciclette per eludere più facilmente i controlli, gli agenti hanno fermato in via Di Prima un ragazzo maliano in sella a una bici. E’ apparso fin dall’inizio agitato: nel marsupio aveva numerose banconote di piccolo taglio, per un totale di 357 euro, il cui possesso non è riuscito a giustificare. Così è scattata la perquisizione e sono saltate fuori 12 confezioni di carta stagnola piene di dosi di marijuana. Il giovane è stato denunciato.

In via Pistone grazie al fiuto del cane Maui è stata trovata una busta nascosta in un anfratto all’interno di un locale in disuso, contenente marijuana che è stata sequestrata a carico d’ignoti. Nella vicina via Carro dentro un cassonetto il cane ha fiutato altri 60 grammi di marijuana. Infine nella zona è stato controllato un chiosco bar che è anche sala giochi e scommesse, all’interno della quale sono stati identificati tra i clienti diversi pregiudicati.