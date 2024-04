CATANIA – Nel primo pomeriggio di ieri a Catania un poliziotto fuori servizio ha fermato l’autore di un furto in via Landolina. Il 41enne marocchino con precedenti a carico aveva rotto il deflettore di un’auto in sosta e rubato dal suo interno due cassette contenenti attrezzi. L’agente lo ha bloccato e ha chiamato le volanti. Con sé il 41enne aveva un coltello e un frangi-vetro.