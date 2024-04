Brunori illude: 1° ko per Mignani

Disastro Palermo. La Reggiana vince in rimonta al Barbera e conquista tre punti d’oro in chiave salvezza dopo tre sconfitte consecutive. Primo ko invece per Mignani, che dal suo arrivo sulla panchina dei rosanero al posto di Corini aveva ottenuto tre pareggi. L’ultima volta che il Palermo ha centrato i 3 punti in casa era il 17 febbraio contro il Como. Brunori illude i rosanero nel primo tempo, ma la Reggiana, che aveva giocato meglio anche prima di aver subito gol, pareggia i conti con Portanova e poi ribalta la situazione con Rozzio.

I granata già al 7′ ci provano con una conclusione da fuori di Kabashi che Pigliacelli respinge corto. Al 15′ tiro al volo di Pieragnolo con salvataggio di Brunori, la palla arriva a Rozzio che da distanza ravvicinata impegna severamente il portiere di casa. Per il Palermo prima occasione con un colpo di testa di Nedelcearu dopo un calcio d’angolo ma la mira è imprecisa e la palla è alta. Al 31′ bella giocata di Brunori, assist per Mancuso in mezzo all’area che prova il tacco e il pallone sfiora il palo.

Al 35′ Palermo in vantaggio: lancio di Lucioni per Brunori che stoppa, scavalca il portiere e insacca a porta vuota; il gol viene inizialmente annullato per fuorigioco strozzando l’urlo del Barbera, ma il Var corregge la decisione. Comincia la ripresa e Pigliacelli salva due volte il Palermo in un paio di minuti prima su Portanova e poi su Rozzio. Al 7′ il pareggio con un gran gol di Portanova che con il destro su punizione infila il pallone sotto la traversa. Al 22′ la rimonta emiliana è completa: cross dalla destra e il pallone arriva dalla parte opposta a Rozzio che con un destro insacca sotto l’incrocio.

PALERMO-REGGIANA 1-2

PALERMO (3-5-2): Pigliacelli 7; Diakité 5.5, Lucioni 6.5, Nedelcearu 5.5 (28′ st Insigne 5); Buttaro 5 (22′ st Ranocchia 6), Henderson 5.5 (11′ st Segre 6), Gomes 6, Di Francesco 5.5 (28′ st Traorè 5), Lund 6; Brunori 7, Mancuso 5.5 (11′ st Soleri 5). In panchina: Desplanches, Kanuric, Graves, Stulac, Marconi, Ceccaroni. Allenatore: Mignani 5.

REGGIANA (3-4-2-1): Satalino 5.5; Libutti 6, Rozzio 7, Marcandalli 6; Fiamozzi 6, Bianco 6 (45′ st Cigarini sv), Kabashi 6.5, Pieragnolo 6.5 (45′ st Pajac sv); Melegoni 6, Portanova 7 (29′ st Antiste 6); Gondo 6 (35′ st Okwonkwo, sv) In panchina: Sposito, Varela, Vido, Reinhart, Sanchez, Pettinari, Szyminski, Vergara. Allenatore: Nesta 6.5

ARBITRO: Perenzoni 6.

RETI: 35′ pt Brunori, 7′ st Portanova, 22′ st Rozzio.

NOTE: giornata di sole, terreno in buone condizioni. Spettatori: 20.601. Ammoniti: Libutti, Marcandalli, Henderson. Angoli: 7-7. Recupero: 1′; 5′ .