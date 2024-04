Ciclista cade nel sentiero impervio: subito soccorso

CASSIBILE (SIRACUSA) – I tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano sono intervenuti nel tardo pomeriggio di ieri, domenica di Pasqua, per il recupero di un biker siracusano infortunatosi nella zona del Castello del Marchese a Cassibile. Allertati dalla centrale operativa del 118, la squadra di soccorso si è recata nella zona dove si trovava il biker infortunato e dopo averlo individuato, in una zona particolarmente impervia, lo ha raggiunto a piedi.

L’uomo, infortunatosi per una caduta, presentava diversi sospetti traumi, per i quali si è proceduto a immobilizzarlo per trasportarlo in barella, lungo un crinale in risalita fino ai mezzi fuoristrada, per poi raggiungere l’ambulanza 118. Affidato ai sanitari, il ferito è stato trasportato in pronto soccorso. Sul posto, insieme alle squadre del Cnsas Sicilia, erano presenti i vigili del fuoco, il Sagf della guardia di finanza e il personale sanitario del 118.