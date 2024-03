Cade al passaggio del treno e muore

Tragico incidente nel giorno di Pasqua nella zona di Calatabiano. Un uomo di 80 anni è morto al passaggio di un treno lungo la linea ferroviaria Messina-Siracusa.

Secondo una prima ricostruzione, sembra che la vittima si trovasse in un piccolo orto in prossimità dei binari nella frazione di Pasteria quando, in concomitanza con il transito di un treno, ha perso l’equilibrio cadendo a terra e battendo con violenza la testa.

L’intervento del 118 non è bastato a evitare il decesso dell’uomo. Sul posto si sono recati la polizia ferroviaria e il magistrato di turno per accertare la dinamica dell’accaduto e capire se l’uomo sia stato urtato o meno dal convoglio.

L’incidente ha provocato la temporanea sospensione del traffico ferroviario tra le stazioni di Alcantara e Fiumefreddo. I collegamenti sono stati garantiti tramite bus alternativi. La circolazione è tornata regolare in serata.