CATANIA – Una busta contenente 120 grammi di marijuana è stata sequestrata a carico di ignoti a Catania dalla Polizia grazie al fiuto del cane Maui durante un’operazione di controllo del quartiere San Berillo Vecchio. La busta era nascosta in un anfratto di alcuni locali in disuso. Gli agenti hanno anche notato la presenza nelle immediate vicinanze di materiale per il confezionamento e di un bilancino di precisione, anch’essi sequestrati a carico d’ignoti, a conferma di un’attività di spaccio al minuto. A compiere il controllo sono state pattuglie del commissariato di Polizia centrale, anche in borghese, e 4 equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Sicilia Orientale, unità cinofila antidroga dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico e una pattuglia della Polizia locale. In totale sono state identificate 145 persone tra automobilisti e avventori, di cui 10 extracomunitari, e sono stati fermati 73 veicoli.