Domenica 14 aprile al palazzetto dello sport di Belpasso si terrà la “Coppa Primavera” karate, organizzata da Asi, comitato provinciale di Catania. La manifestazione sportiva promozionale non agonistica “Coppa Primavera” karate, con inizio alle ore 9, è rivolta ad atleti dai 5 ai 12 anni i quali, in apertura dell’evento, verranno impegnati in un circuito di gioco del palloncino. La mattinata proseguirà con dimostrazioni di Kata, Kihon e Kumite, grazie alla professionalità dei maestri Carmelo Musmeci, responsabile regionale del settore karatè Asi e Antonino Cannavò. Parteciperanno ben 15 associazioni sportive, per un totale di 180 ragazzi.

“Apprezziamo l’impegno dei nostri associati nel diffondere questa disciplina – commenta Angelo Musmeci, presidente provinciale Asi Catania – con una serie di attività promozionali, condivise da associazioni affiliate Asi e non, con una partecipazione straordinaria di giovani. Ciò a dimostrazione che il lavoro svolto in questo campo dall’Asi e dai referenti del settore sta dando sempre maggiori frutti, tanto che le attività sono sempre più partecipate. Un ringraziamento particolare non solo a tutti i maestri che accolgono i ragazzi in questa giornata di sport e socializzazione, ma anche agli istruttori Carmelo Musmeci e Antonino Cannavó, quest’ultimo come padrone di casa al palazzetto di Belpasso che ha curato tutta l’organizzazione in modo egregio”.