Zeoli si (ri)presenta

Appuntamento a sabato 9 marzo alle ore 12.45, in sala stampa, al Massimino. Alla vigilia della partita interna con il Potenza, in programma domenica alle 16.15 (su Telecolor dalle 15.45 tre ore live con Diretta Stadio: collegamenti dal Massimino, analisi, le interviste post partita in anteprima e i vostri commenti via WhatsApp al numero 3427712855), il Catania presenta il nuovo tecnico Michele Zeoli.

L’ex terzino sinistro rossazzurro sarà affiancato dal vicepresidente e amministratore delegato Vincenzo Grella che spiegherà le ragioni del divorzio da Cristiano Lucarelli. Per Zeoli, 50 anni, 112 presenze con la maglia del Catania tra C1 e B nel quadriennio 2000-2004, è la seconda chiamata stagionale dopo l’esperienza ad interim a novembre dopo l’esonero di Tabbiani.

Il Catania ha inoltre ufficializzato lo staff tecnico della prima squadra, già noto da ieri. Eccolo nel dettaglio.

Allenatore – Responsabile Tecnico: Michele Zeoli

Allenatore in seconda: Leonardo Vanzetto

Allenatore dei portieri: Maurizio Bonfatto

Match analyst: Ivan Alfonso

Preparatore atletico: Giovanni Petralia

Preparatore addetto alla riabilitazione degli atleti infortunati: Domenico Castello

Team Manager: Armando Pantanelli