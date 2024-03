Vede ladro rovistare in un’auto e lo fa arrestare

CATANIA – Esempio di coraggio e senso civico di un nigeriano di 25 anni, aiuto cuoco in un noto ristorante di Catania, che ha sventato un furto. Il giovane si stava dirigendo verso l’Ufficio Immigrazione della questura per rinnovare il permesso di soggiorno quando ha notato un’auto parcheggiata con una evidente anomalia: il deflettore posteriore rotto e un uomo che rubava da uno zaino all’interno del mezzo. Il ragazzo non ha esitato: ha bloccato lo sportello dell’auto con una gamba e ha attirato l’attenzione delle persone circostanti, tra cui due poliziotti, urlando per fermare il ladro. I poliziotti sono intervenuti e hanno arrestato l’uomo, un cittadino tunisino, per tentato furto aggravato.