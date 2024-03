Ambulanti irregolari e sosta selvaggia: che giungla

CATANIA – Raffica di multe della polizia municipale di Catania nelle zone di Barriera e Due Obelischi. Eseguiti 120 verbali, soprattutto per sosta sul marciapiedi, sui passaggi pedonali, in doppia fila, in prossimità di incrocio, sugli stalli riservati alle persone con disabilità e in prossimità delle aree di sosta dei mezzi pubblici. Le aree di intervento sono state piazza S. Maria del Carmelo, via Pietro Novelli, via del Bosco, via Laurana, via Modigliani, via Fattori, via Michelina, via Zacco e via Natale Attanasio. Sul fronte della violazione delle norme del commercio al dettaglio, nei pressi di via Due Obelischi sono stati sanzionati due venditori ambulanti, uno di prodotti ortofrutticoli e uno di rotoloni di carta, in quanto non rispettavano la disciplina del commercio itinerante.