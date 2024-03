Tutto il bello della Sicilia: parte “Isola verde”

E’ l’ora di “Isola verde”. La nuova trasmissione prodotta da La Sicilia Multimedia debutterà domani alle 20.30 su Antenna Sicilia. “Sarà l’occasione per farci riscoprire luoghi, storie e aneddoti che ci faranno amare di più la nostra terra”, dice il conduttore Ruggero Sardo. “Spesso noi ci innamoriamo delle cose degli altri, e solo col tempo ci rendiamo conto che possediamo qualcosa di altrettanto bello”.

La seconda puntata andrà in onda a Pasqua su Telecolor alle 13. Quindi la programmazione seguirà questo calendario: su Telecolor martedì e giovedì alle 20.45 e domenica alle 13; su Antenna Sicilia mercoledì e venerdì alle 14 e sabato alle 20.30. “Non sarà una trasmissione didattica – continua Sardo -: faremo i viaggiatori alla ricerca di tesori nascosti, compresi quelli enogastronomici. Ma anche di famiglie siciliane che hanno investito qui, perché è importante il racconto di chi ha deciso di restare nell’Isola, e magari ha creato realtà di successo grazie a energie alternative. Ci ritroveremo su uno dei punti più alti dell’Etna o nei sotterranei di Catania, che sono pieni di leggende. Insomma, ci piace andare in giro ed è quello che faremo. In questa terra ci sono tante cose che non funzionano, ma anche altre che sorprendentemente sono splendide”.