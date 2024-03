Migranti in mare: dispersa pure una neonata

LAMPEDUSA – C’è anche una neonata di 4 mesi fra i tre dispersi finiti in mare durante le operazioni di soccorso della Trotamar III al largo di Lampedusa. In area Sar, il veliero della ong tedesca People in motion non appena avvistato il barchino carico di migranti ha fornito giubbotti di salvataggio ad alcune delle persone. E lo ha fatto in attesa dell’arrivo della motovedetta della guardia costiera. I migranti si sono però agitati e cercando di avvicinarsi al veliero ong sono caduti in mare. L’equipaggio ha salvato 44 migranti, ma tre persone – due uomini e una neonata di 4 mesi, originari della Guinea, che viaggiava con la madre – non sono state recuperate.

Quanto è avvenuto in acque internazionali è l’ennesimo caso: il 25 marzo, dopo il soccorso di una nave cargo, 3 giovani sono finiti in mare e non sono stati mai ritrovati. Il giorno prima, un quindicenne della Guinea finito in acqua è stato considerato disperso e il 23 marzo una bambina di 15 mesi, dopo un naufragio al largo di Lampedusa, non è stata recuperata.