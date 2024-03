Turista stuprata in bagno, arrestato il barman

NAPOLI – Violentata dal barman nel bagno: è quanto ha subìto lo scorso luglio una turista britannica a Napoli. Il 27enne è stato arrestato dai carabinieri: secondo la denuncia presentata il giorno dopo lo stupro, è letteralmente saltato addosso alla ragazza, in città per una vacanza, mentre era nella toilette, e impedendole di uscire ha abusato di lei. “Improvvisamente era su di me – ha detto la turista -, ho visto i suoi pantaloni abbassati… Non c’era affatto il mio consenso, non ho

prestato il mio consenso”.