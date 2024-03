Catania, la droga in cassaforte

CATANIA – Dopo una segnalazione anonima pervenuta tramite l’app Youpol la polizia di Catania è intervenuta in via Volturno per la presenza di una persona sospetta che passeggiava con il proprio cane soffermandosi più volte davanti a uno palazzo. Il piccolo stabile era apparentemente in stato di abbandono, ma assicurato con un lucchetto. All’interno gli agenti hanno trovato una cassaforte metallica chiusa; ci sono voluti i vigili del fuoco per aprirla. Conteneva 300 grammi di marjuana, 40 grammi di hashish, un bilancino elettronico di precisione e materiale utile al confezionamento.

C’erano anche dei documenti, tra i quali una prenotazione per il rinnovo della carta di identità elettronica intestata a un 25enne catanese con precedenti, che ha permesso così di risalire all’utilizzatore dello stabile. La polizia lo ha rintracciato e gli ha perquisito la casa; è stato lo stesso ragazzo a consegnare spontaneamente delle infiorescenze di marijuana. A quel punto è scattato l’arresto.