Tozzi: Catania e addio

CATANIA – Catania si prepara ad accogliere Umberto Tozzi. Icona della musica italiana, dopo 50 anni di una carriera costellata da più di 80 milioni di dischi venduti e oltre 2.000 concerti darà il suo addio alla scena live con una tournée mondiale, “L’ultima notte rosa – The final tour” che attraverserà 3 continenti tra il 2024 e il 2025. All’interno di questo viaggio, una data è riservata a Catania, all’interno della rassegna Sotto il Vulcano Fest 2024: appuntamento il 22 agosto alla Villa Bellini.

Tozzi comincerà il tour il 20 giugno alle Terme di Caracalla di Roma e il 7 luglio sarà in piazza San Marco a Venezia. In totale saranno oltre 30 spettacoli che toccheranno Europa, America e Oceania. Con l’artista ci sarà un’orchestra di 21 elementi. Verrà ripercorsa una vita di canzoni, a partire da “Ti Amo”, brano del 1977, capace di rimanere ai vertici delle classifiche per più di sette mesi, stracciando ogni record di vendita e vincendo l’edizione di quell’anno del Festivalbar. E poi “Gloria”, scelta per la colonna sonora del film di Martin Scorsese “The wolf of Wall Street”, ma anche per il film cult “Flashdance”. Oltreoceano l’interpretazione del brano realizzata da Laura Branigan nel 1982 si posiziona al numero 1 della classifica americana rimanendo nella classifica Billboard Hot 100 per 36 settimane. E ancora “Si può dare di più”, “Gli altri siamo noi”, “Gente di mare”, “Dimmi di no”, “Stella Stai”, “Donna amante mia”,

In occasione di questo annuncio dell’ultimo tour della carriera una nuova importante collaborazione viene presentata oggi in anteprima: una versione speciale e inedita della hit “Donna amante mia” in cui Umberto Tozzi duetta con il cantautore e polistrumentista fondatore dei Negramaro, Giuliano Sangiorgi, che ha anche prodotto il brano.