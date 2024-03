Tenta di rubare motorino ‘senza identità’: bloccato

CATANIA – Gli agenti della squadra volante della questura di Catania sono intervenuti nella notte tra sabato e domenica in piazza Federico di Svevia per la segnalazione di un furto in atto di un motorino in sosta. I poliziotti hanno notato un individuo armeggiare su un ciclomotore che, non appena li ha visti, ha tentato di allontanarsi. Dopo aver raggiunto e bloccato il giovane, gli agenti hanno effettuato accertamenti sul motorino verificando che la targa risultava essere abbinata a un altro mezzo. Il numero di telaio, invece, era abbinato a un’altra targa, per la quale era stata presentata denuncia di smarrimento. Inoltre, alcune parti di carrozzeria, sulle quali era possibile leggere un altro numero di telaio, erano appartenenti a un altro ciclomotore rubato. È stato così sequestrato e affidato in custodia a un soccorso stradale per accertamenti tecnici. Il giovane bloccato, un 30enne pregiudicato privo di documenti, è stato denunciato per tentato furto aggravato.