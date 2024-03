Al Massimino col fumogeno nello zaino

CATANIA – In occasione dell’incontro di calcio Catania-Monterosi, disputatosi ieri allo stadio Massimino di Catania, sono stati svolti controlli dalla polizia nella zona di pre-filtraggio. E’ stato identificato un giovane che nascondeva nel suo zainetto un fumogeno. E’ stato denunciato dalla Digos e sottoposto al Daspo che gli agenti presenti allo stadio hanno redatto sul posto per la durata di un anno. Al giovane è stato vietato sin da subito l’ingresso allo stadio. A decorrere da ieri e per la durata di un anno il giovane non potrà assistere a nessuna manifestazione sportiva di ogni ordine e serie su tutto il territorio nazionale.