Suocero e cognato tentano di ucciderlo

PALERMO – Il suocero e il cognato lo avrebbero aggredito per questioni economiche forse legate a una casa. La polizia ha fermato un dipendente 64enne della Reset, azienda partecipata del Comune di Palermo, e il figlio di 22 anni con l’accusa di tentativo di omicidio. Avrebbero aggredito in viale dell’Olimpo il familiare di 46 anni, che si trovava su una bici elettrica in compagnia della moglie. Gli indagati lo avrebbero speronato con un’auto, picchiato e infine gli avrebbero gettato sul viso un liquido irritante che ha provocato delle lesioni oculari. Il 46enne è ora ricoverato a Villa Sofia. I fatti si sono verificati vicino alla discoteca Country.