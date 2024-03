Spintoni e sputi agli agenti: bloccato col taser

CATANIA – I poliziotti di Catania sono intervenuti in piazza Mancini Battaglia per la presenza di una persona molesta. L’uomo, alla vista degli agenti, ha mostrato segni di nervosismo e insofferenza. Per tentare di sottrarsi al controllo, ha iniziato a spintonare più volte gli agenti, sputandogli anche addosso. A quel punto i poliziotti hanno dovuto fare ricorso all’uso del taser. Riportato alla calma, l’uomo ha fornito le proprie generalità che sono però risultate false. Accompagnato negli uffici della polizia scientifica, è risultato essere un 35enne dello Zimbabwe, senza fissa dimora e irregolare sul territorio nazionale, già destinatario di precedente ordine di espulsione al quale non aveva mai ottemperato. Il 35enne è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e denunciato per aver fornito false generalità e per l’inottemperanza all’ordine di lasciare il territorio italiano.