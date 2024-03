CATANIA – Lo slargo attrezzato con giochi per bambini, all’incrocio tra corso Indipendenza e via IV novembre da oggi ospita una anche una dozzina di alberi piantumati dagli operatori della ditta affidataria, grazie al progetto “Catania Respira” con 2500 nuovi alberi in tutta la città, uno per ogni bambino nato nel 2023. L’iniziativa realizzata alla presenza del sindaco Enrico Trantino e dell’assessore all’ambiente Salvo Tomarchio, nel corso di un incontro pubblico.

“Il nostro obiettivo è lasciare prima possibile gli ultimi posti nelle graduatorie per l’ambiente, ma occorre uno sforzo collettivo che deve riguardare ogni singolo cittadino, che deve prendersi cura degli spazi comuni. Senza questo impegno corale, anche iniziative importanti come queste rischiano di essere fini a sé stesse” Così il sindaco di Catania Enrico Trantino, illustrando il progetto questa mattina.

“Per fortuna non è così perché sia Confesercenti che Confcommercio hanno assunto l’impegno che gli operatori commerciali collaborino per realizzare questo progetto – prosegue Trantino – adottando uno o più alberi, cioè prendendosene cura, e ci auguriamo che ogni cittadino faccia lo stesso nelle periferie come in ogni zona della città, valorizzando il grande lavoro che svolgono gli uffici diretti da Lara Riguccio e dell’assessore Tomarchio”.

La piantumazione dei 2.500 alberi a Catania è già cominciata da qualche settimana. Per volere del sindaco e dell’assessore all’ambiente inoltre, circa 1.500 alberi saranno piantumati in zone per lo più dove mancano, ripiantandoli nelle buche cementificate o dove sono stati addirittura tagliati o cementificati.