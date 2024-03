Col suv speronano volante e fuggono contromano

CATANIA – I poliziotti catanesi del commissariato Borgo Ognina hanno arrestato due pregiudicati di 31 e 23 anni per detenzione e spaccio di cocaina e resistenza a pubblico ufficiale. Una volante in via Segantini, nel parcheggio antistante un supermercato, ha notato i due che, alla vista dei poliziotti, sono saliti di corsa a bordo di un suv e dopo aver speronato l’auto della polizia, sono fuggiti. Ne è scaturito un rocambolesco inseguimento.

I due, infatti, hanno dapprima imboccato contromano, a folle velocità, via Passo Gravina, percorrendo per lunghi tratti la carreggiata riservata al bus brt; poi, imboccando controsenso via del Bosco, hanno effettuato continue accelerazioni, zig zag e frenate nel tentativo di confondere gli agenti. Giunti in via Carrubella, i poliziotti sono riusciti ad affiancare l’auto dei fuggitivi e a bloccarla. I due hanno abbandonato il mezzo tentando la fuga a piedi, ma i poliziotti sono riusciti a fermarli.

Perquisiti, sono stati trovati in possesso di 15 grammi di cocaina e 1.020 euro. Nell’abitazione del 31enne nel quartiere San Cristoforo sono stati trovati materiale per il confezionamento della droga, un block-notes con l’elenco dei clienti e degli incassi (circa 40.000 euro al mese). Inoltre, nascosta dietro a una cassettiera, è stata recuperata una pistola revolver senza matricola con munizionamento calibro 44-40. Il 31enne è stato denunciato anche per detenzione illegale di arma clandestina e condotto nel carcere di piazza Lanza. Il complice, invece, è stato sottoposto agli arresti domiciliari.